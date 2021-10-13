Впрочем, есть 7 стратегий, которые помогут сконцентрироваться на работе и не отвлекать внимание. Их с изданием поделились эксперты.

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Создайте комфортную среду

Здесь для каждого понятие комфорта будет разным, ведь кто-то может сконцентрироваться только в полной тишине, другим – нужна фоновая музыка или телевизор. Поэтому единственно правильного способа здесь нет.

Однако, важно создать такую ​​среду, которая будет комфортным именно для вас – чтобы ничего не отвлекало и позволяло сконцентрироваться.

Попробуйте медитацию

Эксперты убеждены, что всего несколько минут в день, потраченные на медитацию, смогут улучшить вашу концентрацию. Ведь медитация будет способствовать вашей сосредоточенности, уменьшит стресс и поможет быстрее восстанавливаться.

Кстати, развитие этого навыка облегчает способность мозга быстрее возвращаться к делу после того, как кто-то отвлечет вас звонком или сообщением.

Делайте физические упражнения

Физическая активность здесь также имеет очень важное значение. Регулярные физические нагрузки, например, вечерняя пробежка или занятия в тренажерном зале, могут снять стресс и очистить голову, а затем сделать фокусировки менее сложным.

В следующий раз, когда вы будете часто отвлекаться, выйдите на скорую прогулку. Сделайте несколько упражнений на свежем воздухе, а затем возвращайтесь к работе.

Планируйте свое время

Здесь важно, чтобы конкретные дела выполнялись в определенное время. Ведь уровень бдительности и сосредоточенности растет и приходит в течение дня. Все зависит от того, как рано вы просыпаетесь.

Если достаточно рано, то самые сложные дела следует планировать на начало дня. Зато те, кто по своей природе является "совами" должны разгрузить день, рассчитывая на вечерние часы для проектов, которые требуют сосредоточенности.

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Разбивайте большие проекты

Часто сильную тревогу вызывает лишь одно упоминание о том, что нужно выполнить какой-то масштабный проект. Из-за страха мы часто начинаем тянуть и откладывать важное дело. Впрочем, решение выполнить большое задание "одним махом" – ложное.

Помочь сохранять концентрацию поможет распределение большого задания на много мелких шагов. Эти маленькие задачи должны разрядить атмосферу. И большой проект уже не будет казаться таким страшным, а его реализация – невозможной.

Планируйте короткие перерывы

Отвлекать свое внимание могут абсолютно все – даже те, кто хорошо умеет концентрироваться. Поэтому очень важно время от времени делать для себя небольшой перерыв.

Можно, например, отдыхать по 5 минут после каждых полчаса работы. Или же брать более длительный перерыв на 10 – 15 минут после работы в течение часа – двух.

Питайтесь правильно

Именно так, это очень важно! Ведь то, что вы едите, может изменить работу вашего мозга и тела. Укрепить память помогут капуста, брокколи и различные ягоды.

Кроме того, важно питаться и вовремя. Ведь чувство голода – точно не то, что поможет вам сконцентрироваться.