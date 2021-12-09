Як впоратися з тим, що вам не вистачає 24 годин на добу на всі важливі справи, на спілкування з близькими й на відпочинок – читайте в матеріалі.

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Виділіть час на відпочинок

При плануванні своїх графіків ми постійно забуваємо виділити час на відпочинок. Найчастіше час після робочого дня в нас вже зайнятий теж справами, але побутовими та сімейними. Тому на відпочинок залишається тільки сон.

Завдання й зустрічі йдуть таким щільним графіком, що будь-який форс-мажор здатен переламати весь намічений план на день. А відпочинок життєво необхідний, оскільки він допомагає встигати більше й справлятися із завданнями легше та якісніше.

Використовуйте паузи з користю

Вам довелося чекати клієнта, який застряг у заторі? Або посидіти в черзі до лікаря? Не біда – завжди носіть з собою планшет, блокнот або книгу. А паузу використовуйте для читання, заміток, відповідей на робочі листи.

Записуйте плани

Не довіряйте своїй пам'яті, бо утримати в голові абсолютно все неможливо. Робіть нотатки, складайте плани, списки важливих справ, необхідних дзвінків у блокноті або смартфоні.

Записуйте важливі ідеї, корисні поради, посилання, імена та контакти. Це дозволить вам заощадити купу часу на пошуки необхідної інформації.

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Створіть шаблони

Третина робочого часу в офісного співробітника йде на листування. Створіть власні шаблони на стандартні відповіді. Нехай у вас під руками завжди буде шаблон листа з контактами, привітанням і підписом. Це заощадить час під час листування.

Комбінуйте завдання

Якщо ваші завдання не вимагають високої концентрації, то комбінуйте їх. Можна включити аудіокнигу або подкаст у транспорті. Прослухати необхідні аудіоповідомлення можна під час прогулянки або пробіжки.

Читайте уважно

Якщо є ймовірність того, що в листі, книзі, повідомленні або тексті інформація важлива – читайте уважно, а не по діагоналі. Так ви заощадите час на повторному прочитанні та пошуку потрібної інфи.

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Розвантажуйте мозок

Мозок іноді досягає повного завантаження інформацією, планами, завданнями та ідеями. Зупиніться, запишіть найважливіше, потім другорядне. Так ви звільните місце у своїй голові та перестанете відволікатися на настирливі нагадування.

Відмовтесь від підписок

Перевірте свої підписки в електронній пошті, соціальних мережах – відпишіться від усього, що давно стало неактуальним. Це заощадить вам час при перевірці пошти та пошуку потрібної інформації. Можна створити спеціальну підписку, в яку листи будуть надходити раз на тиждень.

Створіть власні правила й традиції

Невизначеність і невміння приймати рішення пожирають ваш час. Придумайте собі власні установки, правила й традиції. Наприклад, це може бути чіткий графік покупки продуктів – у середу й суботу, складання меню на тиждень тощо.

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Об'єднуйте завдання

Виділіть півгодини-годину в день на вирішення дрібних завдань: відповіді на неважливі повідомлення, дзвінки та записи, оплата рахунків. Можна виділити на це час раз на тиждень або раз на місяць.

Це допоможе вам не відволікатися на всякі дрібниці протягом робочого дня або тижня. Відволікання на кілька хвилин потім призводить до втрати пів години, оскільки знову сконцентруватися на роботі людина може тільки через 20 – 25 хвилин.