Втім, є 7 стратегій, які допоможуть сконцентруватись на роботі й не відволікати увагу. Ними з виданням поділились експерти.

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Створіть комфортне середовище

Тут для кожного поняття комфорту буде різним, адже дехто може сконцентруватися лише в повній тиші, іншим – потрібна фонова музика або телевізор. Тож єдиного правильного способу тут немає.

Однак, важливо створити таке середовище, яке буде комфортним саме для вас – аби нічого не відволікало та дозволяло сконцентруватися.

Спробуйте медитацію

Експерти переконані, що всього кілька хвилин на день, витрачені на медитацію, зможуть покращити вашу концентрацію. Адже медитація сприятиме вашій зосередженості, зменшить стрес і допоможе швидше відновлюватися.

До речі, розвиток цієї навички полегшує здатність мозку швидше повертатися до справи після того, як хтось відволіче вас дзвінком чи повідомленням.

Робіть фізичні вправи

Фізична активність тут також має дуже важливе значення. Регулярні фізичні навантаження, наприклад, вечірня пробіжка або заняття в тренажерному залі, можуть зняти стрес й очистити голову, а відтак зробити фокусування менш складним.

Наступного разу, коли ви будете часто відволікатися, вийдіть на швидку прогулянку. Зробіть кілька вправ на свіжому повітрі, а потім повертайтеся до роботи.

Плануйте свій час

Тут важливо, аби конкретні справи виконувалися в певний час. Адже рівень пильності й зосередженості зростає та спадає протягом дня. Усе залежить від того, як рано ви прокидаєтесь.

Якщо доволі рано, то найскладніші справи слід планувати на початок дня. Натомість ті, хто за своєю природою є "совами" повинні розвантажити день, розраховуючи на вечірні години для проєктів, які вимагають зосередженості.

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Розбивайте великі проєкти

Часто сильну тривогу викликає лише одна згадка про те, що потрібно виконати якийсь масштабний проєкт. Через страх ми часто починаємо зволікати й відкладати важливу справу. Втім, рішення виконати велике завдання "одним махом" – помилкове.

Допомогти зберігати концентрацію допоможе розподіл великого завдання на багато дрібних кроків. Ці маленькі завдання мають розрядити атмосферу. І великий проєкт вже не буде здаватися таким страшним, а його реалізація – неможливою.

Плануйте короткі перерви

Відволікати свою увагу можуть абсолютно всі – навіть ті, хто добре вміє концентруватися. Тож дуже важливо час від часу робити для себе невеличку перерву.

Можна, наприклад, відпочивати по 5 хвилин після кожних пів години роботи. Або ж брати більш тривалу перерву на 10 – 15 хвилин після роботи протягом години – двох.

Харчуйтесь правильно

Саме так, це дуже важливо! Адже те, що ви їсте, може змінити роботу вашого мозку та тіла. Зміцнити пам'ять допоможуть капуста, броколі та різні ягоди.

Крім того, важливо харчуватись і вчасно. Адже відчуття голоду – точно не те, що допоможе вам сконцентруватися.