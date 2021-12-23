Нововведения начнут действовать уже на следующей неделе – с понедельника, 27 декабря. До этого работа из дома в Уэльсе была лишь рекомендацией.
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Штрафы за работу в офисе
С понедельника за каждый выход на работу в офис, если работа может производиться дистанционно, работникам грозит штраф в размере 60 фунтов стерлингов. Их работодателей также будут штрафовать – по 1 тысячи фунтов за каждое такое нарушение.
До сих пор работа из дома была рекомендацией, а не требованием, но региональное правительство решило действовать более жестко и запретить работать в офисах, кроме случаев, когда для необходимости этого есть надлежащее обоснование.
Новые правила подвергли критике и консерваторы, и либеральные демократы в парламенте Уэльса. Последние считают, что работников не стоило бы наказывать вообще, потому что они в более уязвимой ситуации и зависят от начальства.
Оригинальные рабочие нововведения:
- Недавно в ОАЭ сократили продолжительность рабочей недели. Теперь рабочий день с понедельника по четверг продлится по 8 часов, а в пятницу - всего 4,5 часа.
- Еще раньше в Португалии правительство ввело запрет на звонки и сообщения подчиненным в их свободное от работы время.