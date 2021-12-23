Нововведення почнуть діяти вже з наступного тижня – понеділка, 27 грудня. Досі робота з дому в Уельсі була лише рекомендацією.
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Штрафи за роботу в офісі
З понеділка за кожен вихід на роботу в офіс, якщо робота може виконуватись дистанційно, працівникам загрожує штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів. Їхніх роботодавців також штрафуватимуть – по 1 тисячі фунтів за кожне таке порушення.
Досі робота з дому була рекомендацією, а не вимогою, але регіональний уряд вирішив діяти жорсткіше та заборонити працювати в офісах, крім випадків, коли для необхідності цього є належне обгрунтування.
Нові правила розкритикували і консерватори, і ліберальні демократи в парламенті Уельсу. Останні вважають, що працівників не варто було б карати взагалі, тому що вони у більш вразливій ситуації і залежать від начальства.
Оригінальні робочі нововведення:
- Нещодавно в ОАЕ скоротили тривалість робочого тижня. Відтепер робочий день з понеділка по четвер триватиме по 8 годин, а в п'ятницю – лише 4,5 години.
- Ще раніше в Португалії уряд ввів заборону на дзвінки й повідомлення підлеглим в їхній вільний від роботи час.