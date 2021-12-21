Слишком личные, неуместные, просто "вот тебе, боже, что мне негодно" – каждый ужасный подарок коллеге ужасен по-своему.

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Косметика и парфюмерия

Губная помада цвета фуксии, которую коллега в жизни не носила, шампунь, крем против морщин или прыщей точно не зарекомендуют вас как лучшего дарителя.

Во-первых, это могут расценить как подарок "приведи себя в порядок уже наконец". Во-вторых, даря декоративную косметику, вы можете ошибиться с оттенками и бюджетностью средств, а представляя уходную, стать виновником аллергической реакции у коллеги.

Духи – тоже не лучший подарок, отчасти из-за возможных разногласий ценовой категории вашего подарка и предпочтений коллеги, но в основном из-за того, что ваши вкусы на ароматы могут разительно отличаться.

Мягкие игрушки

Понятно, что мягкие игрушки бывают просто неотразимы. Они яркие, они пушистые, у них глаза-бусинки, а бывают еще одновременно мягкие игрушки и подушки.

Впрочем, такой презент может указать коллеге, что вы не воспринимаете его серьезно, относитесь как к наивному ребенку, а не к профессионалу. Согласитесь: приятного мало.

Статуэтки

Планируете преподнести фигурку в виде символа в следующем году или денежную лягушку? Нет, нет и еще раз нет! Почему? Ответ прост: такие вещи – обычные пылесборники, которые размещают на рабочем столе и там они годами загромождают пространство.

Исключение: если ваш коллега коллекционирует такие статуэтки. Да и в таком случае можно ошибиться: не угадать, что по вкусу адресату, или подарить то, что уже есть.

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Кухонная утварь

Кастрюлька или половник лишними в доме не будут, но кухню и работу лучше таки разделять. Если ваш коллега вам не родственник, выбирайте менее личные подарки.

Исключение: если вы оба работаете на кухне ресторана, а кулинария – ваше все, а половник – не просто половник, а настоящий рабочий инструмент.

А если ваша работа не связана с приготовлением пищи, но вы знаете, что это любимое хобби коллеги, подарите хорошую кулинарную книгу.

Нижнее белье

Хотите обвинения в сексуальных притязаниях? Подарите коллеге нижнее белье. Здесь и объяснять нечего. Стоит только уточнить, что "уютная пижамка" тоже принадлежит к нижнему белью, то есть является интимной вещью.

Оружие

Не приносите на работу оружие ни в коем случае никогда. Даже если это подарок под елку. Колюще-режущая и огнестрельная как подарок – это не только неуместно, но и опасно.

Представьте неприятности, которые могут произойти с момента, как вы зашли в оружейный магазин, до момента, когда коллега отправился домой с вашим подарком. Они все реальны.

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Домашние животные

Возможно, коллега мечтает о котике, попугае или муравьиной ферме, вы не раз уже слышали, как он или она вздыхает над милыми видео с щенками, хомячками и рыбками. Но это не значит, что вам нужно немедленно действовать в этом направлении.

Воспитанник – это большая, очень большая ответственность. И вероятно, есть серьезная причина того, что при такой любви к пушистым, пернатым или чешуйчатым, один из них еще не проживает дома у коллеги. Итак, выбирая такой живой подарок, вы можете не только не обрадовать адресата, но и усложнить ему жизнь.

Подарки с намеком

Сертификаты на услуги психолога, скидка на модную диету, курсы по ненасильственному общению, всевозможные книги типа "Как найти свою половинку", "Почему вам стоит родить до 30" можно объединить в одну категорию – подарки с намеком.

Их делают, когда хотят направить коллегу на истинный путь и искренне желают счастья. Но в большинстве случаев они неуместны и символизируют грубое вмешательство в личную жизнь.