Занадто особисті, недоречні, просто "ось тобі, боже, що мені негоже" – кожен жахливий подарунок колезі жахливий по-своєму.

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Косметика та парфюмерія

Губна помада кольору фуксії, яку колега в житті не носила, шампунь, крем проти зморщок або прищів точно не зарекомендують вас як найкращого дарувальника.

По-перше, це можуть розцінити як подарунок "приведи себе до ладу вже нарешті". По-друге, даруючи декоративну косметику, ви можете помилитися з відтінками та бюджетністю засобів, а презентуючи доглядову, стати винуватцем алергічної реакції в колеги.

Парфуми – теж не найкращий подарунок, частково через можливі розбіжності цінової категорії вашого подарунка й уподобань колеги, але в основному через те, що ваші смаки на аромати можуть разюче відрізнятися.

М'які іграшки

Зрозуміло, що м'які іграшки бувають просто чарівні. Вони яскраві, вони пухнасті, у них очі-намистинки, а бувають ще одночасно м'які іграшки та подушки.

Втім, такий презент може вказати колезі, що ви не сприймаєте його серйозно, ставитеся, як до наївної дитини, а не до професіонала. Погодьтеся: приємного мало.

Статуетки

Плануєте піднести фігурку у вигляді символу наступного року або грошову жабу? Ні, ні та ще раз ні! Чому? Відповідь проста: такі речі – звичайні пилозбірники, які розміщують на робочому столі й там вони роками захаращують простір.

Виняток: якщо ваш колега колекціонує такі статуетки. Та й у такому разі можна помилитися: не вгадати, що до смаку адресату, або подарувати те, що вже є.

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Кухонне начиння

Каструлька або ополоничок зайвими в домі не будуть, але кухню й роботу краще таки розділяти. Якщо ваш колега вам не родич, вибирайте менш особисті подарунки.

Виняток: якщо ви обидва працюєте на кухні ресторану, а кулінарія – ваше все, а ополоничок – не просто ополоничок, а справжній робочий інструмент.

А якщо ваша робота не пов'язана з приготуванням їжі, але ви знаєте, що це улюблене хобі колеги, подаруйте гарну кулінарну книгу.

Нижня білизна

Хочете обвинувачення в сексуальних домаганнях? Подаруйте колезі спідню білизну. Тут і пояснювати нічого. Варто лише уточнити, що "затишна піжамка" теж належить до спідньої білизни, тобто є інтимною річчю.

Зброя

Не приносьте на роботу зброю в жодному разі, ніколи. Навіть якщо це подарунок під ялинку. Колючо-ріжуча та вогнепальна як подарунок – це не тільки недоречно, а й небезпечно.

Уявіть неприємності, які можуть статися з моменту, як ви зайшли в магазин зброї, до моменту, коли колега вирушив додому з вашим подарунком. Вони всі реальні.

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Домашні тварини

Можливо, колега мріє про котика, папугу або мурашину ферму, ви не раз уже чули, як він або вона зітхає над милими відео з цуценятами, хом'ячками та рибками. Але це не означає, що вам негайно треба діяти в цьому напрямку.

Вихованець – це велика, дуже велика відповідальність. І ймовірно, є серйозна причина того, що за такої любові до пухнастих, пернатих чи лускатих, один із них ще не проживає вдома у колеги. Отже, вибираючи такий живий подарунок, ви можете не тільки не порадувати адресата, а й ускладнити йому життя.

Подарунки з натяком

Сертифікати на послуги психолога, знижка на модну дієту, курси з ненасильницького спілкування, всілякі книги на кшталт "Як знайти свою половинку", "Чому вам варто народити до 30" можна об'єднати в одну категорію – подарунки з натяком.

Їх роблять, коли хочуть направити колегу на істинний шлях і щиро бажають щастя. Та в більшості випадків вони недоречні й символізують грубе втручання в особисте життя.