В Уельсі штрафуватимуть працівників, які можуть працювати з дому, але їдуть в офіс

В Уельсі запроваджують болючі штрафи для працівників та для компаній, які порушують вимогу дистанційної роботи. Вони стосуватимуться тих працівників, які за видом своєї діяльності могли б працювати з дому.

Нововведення почнуть діяти вже з наступного тижня – понеділка, 27 грудня. Досі робота з дому в Уельсі була лише рекомендацією.

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Штрафи за роботу в офісі

З понеділка за кожен вихід на роботу в офіс, якщо робота може виконуватись дистанційно, працівникам загрожує штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів. Їхніх роботодавців також штрафуватимуть – по 1 тисячі фунтів за кожне таке порушення.

Досі робота з дому була рекомендацією, а не вимогою, але регіональний уряд вирішив діяти жорсткіше та заборонити працювати в офісах, крім випадків, коли для необхідності цього є належне обгрунтування.

Нові правила розкритикували і консерватори, і ліберальні демократи в парламенті Уельсу. Останні вважають, що працівників не варто було б карати взагалі, тому що вони у більш вразливій ситуації і залежать від начальства.

Оригінальні робочі нововведення: