В Україні відкрився перший ресторан McDonald's вздовж автотраси

9 жовтня 2021 , 20:05
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Джерело:

пресслужба МакДональдз

Компанія МакДональдз відкрила черговий ресторан в Україні. Цього разу – прямісінько на автомагістралі!

Новий McDonald's побудували на Бориспільській трасі. Це перший в Україні заклад, який компанія відкриває на автотрасі. Будівництво ресторанів у новому форматі анонсували у вересні. 

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Деталі

Новий ресторан розташований за адресою: село Гора, вулиця Бориспільська, 6. Про ресторан:

  • сучасний дизайн;
  • 8 терміналів самообслуговування;
  • касова зона розділена на дві частини – для замовлення та видачі;
  • 94 місця у залі та 92 – на терасі;
  • дві лінії МакДрайву з діджитал-моніторами;
  • перша роботизована станція розливу напоїв, яка не потребує участі людини у процесі;
  • у залі працюють офіціанти, які приносять замовлення за столик;
  • за потребами клієнтів слідкують експерти з гостинності.
Одні з ключових пріоритетів компанії МакДональдз – повага до співробітників й турбота про команду. Відтак, гардеробні та душові кімнати у новому ресторані оснащені теплою підлогою. Крім того, стіни підсобних приміщень зроблені з інноваційних матеріалів.

Перший ресторан McDonald's вздовж автотраси / Фото пресслужба МакДональдз

Автор: Катерина Сердюк