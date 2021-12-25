От моды к быту: какими экоинициативами запомнится 2021 год

В последние годы Украина и мир сосредоточивают большое внимание на экологических проблемах. Более того, сегодня вопросы защиты окружающей среды выдвигают на один уровень с глобальными вызовами – войной, коррупцией и экономическими неурядицами.

2021-й уже подходит к концу, поэтому вспомним, чем этот год отличился в сфере экологии. Подробнее о важных экоинициативах Украины и мира рассказываем в материале.

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Борьба с изменением климата и экологическими преступлениями

Исследователи Корнелльского университета установили, что изменение климата в основном вызвано деятельностью людей. Поэтому мировое сообщество должно объединяться и прилагать максимум усилий, чтобы изменить ситуацию.

В этом году Украина присоединилась к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана Global Methane Pledge. Главная цель – снижение негативного воздействия выбросов на окружающую среду. Декарбонизация экономики – важный ориентир в экономическом развитии Украины на следующее десятилетие. Следовательно, предполагается разработка соответствующей стратегии в следующих отраслях:

добыча и транспортировка ископаемых топлив;

сельское хозяйство;

управление отходами.

Безусловно, одним из важнейших событий года стал главный климатический саммит COP26 (конференция ООН по изменению климата). В этом году он прошел в Глазго, Шотландия.

Основным достижением стало новое соглашение – Климатический пакт Глазго. Документ согласовали все 197 стран-участников. Так, это первая серьезная договоренность глобальной дипломатии по борьбе с изменением климата. Напомним, основу этому обеспечило Парижское соглашение 2015 года.

Изменение климата / Фото University of Exeter

Глобальные экологические проблемы находят отражение и в искусстве. К примеру, уличный художник из Венгрии создал мурал, привлекающий внимание к климатическому кризису, в Индонезии из собранного пластика построили музей, а американский фотограф собрал 200 обнаженных людей на берегу Мертвого моря. В Украине сознательную позицию высказали и школьники. Они приняли участие во Всеукраинском фестивале социальной рекламы Waste Management School Recycling. Цель – повысить экосознательность граждан.

Не остались в стороне и мировые гиганты. К примеру, компания Amazon анонсировала запуск инструмента AWS Customer Carbon Footprint Tool. Это решение поможет компаниям отчитываться о своих инициативах в области устойчивого развития и отслеживать углеродный след.

Ранее лидеры стран "Большой двадцатки" подписали совместное коммюнике по результатам переговоров. В нем, в частности, есть обязательство значительно сократить выбросы в атмосферу для ограничения глобального потепления до уровня 1,5 градуса по Цельсию.

Недавно Европейская комиссия предложила ввести уголовную ответственность за причинение вреда окружающей среде. Так, может быть предусмотрено наказание в виде штрафов и лишения свободы.

В Украине подсчитали сумму ущерба от экологических преступлений. По данным Государственного бюро расследований, потеряно более 404 миллионов гривен.

Напомним, в Украине запустили чат-бот SaveEcoBot, с помощью которого можно сообщить об экологических нарушениях непосредственно со смартфона. Жалоба сразу поступит в Госэкоинспекцию.

Уборка мусора, сортировка и переработка отходов

2021 год четко продемонстрировал: экосознательных граждан становится все больше. Стоит вспомнить хотя бы Всемирный день уборки, состоявшийся 18 сентября. Так, 311 тысячам украинцев удалось собрать более 1000 тонн мусора. Впечатляет, не правда ли?

Еще одним красноречивым доказательством того, что начинать всегда нужно с себя, является поступок одессита. Парень решил убрать мусор и высадить вместо него цветы.

На самом деле вопрос сортировки мусора был и есть чрезвычайно важным на пути к спасению планеты. Люди должны раз и навсегда осознать, что это их ответственность. Немногие знают, однако мусор не только угрожает окружающей среде, но и способен распространять заболевания людей.

Специалисты подсчитали : ежегодно на мусорные свалки Украины попадает 94% отходов. 5% перерабатывается, а 1% – сжигается.

Сортировка мусора / Фото Pixabay

Украинцы активно борются с засорением водоемов. Так, в Харькове экоактивисты установили инновационный улавливатель мусора, который заполнился на 70% всего за пять дней.

Отечественные компании демонстрируют пример экологического, эффективного и прибыльного применения использованных материалов. К примеру, из переработанных пластиковых бутылок производят панели, бандажную ленту и ткань.

Среди других важных инициатив:

Сохранение и высадка лесов

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский основал проект "Зеленая страна". Его цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на один миллион гектаров. В рамках инициативы планируют высадить 1 миллиард деревьев за три года.

Так, в октябре-ноябре в Украине активно высаживали новые деревья. Масштабная экоакция "Создаем леса вместе" охватила Черкасскую, Полтавскую, Хмельницкую, Сумскую, Житомирскую, Львовскую области, Волынь и другие уголки Украины. Кроме того, в рамках инициативы "Высадка деревьев миллионом людей за сутки" украинцам удалось установить мировой рекорд: 1 313 338 участников и 3 765 127 высаженных деревьев.

Сохранение лесов / Фото Pixabay

Мировые лидеры стремятся положить конец вырубке лесов к 2030 году. Это решение одобрили более 100 стран, где расположено 85% мировых лесов.

По данным ООН , за последние 30 лет на планете исчезло 420 миллионов гектаров леса. Для сравнения, эта цифра эквивалентна площади Индии.

Европейская комиссия представила законопроект, который призван предотвратить импорт в ЕС товаров, связанных с вырубкой лесов. Нормы документа предполагается распространить на импортеров сои, говядины, пальмового масла, древесины, какао и кофе, а также некоторых производных продуктов, включая кожу, шоколад и мебель. Закон намерены принять до 2023 года.

Уменьшение использования пластика и одноразовых продуктов

Пожалуй, одним из самых весомых нововведений в Украине, вызвавшее множество споров, стал запрет на бесплатное распространение тонких пластиковых пакетов. Эксперты уверяют, что это нормальная европейская практика. За несоблюдение правил будут наказывать штрафами – от 1 700 до 3 400 гривен за первое нарушение, а впоследствии – от 3 400 до 8 500 гривен.

Кроме того, чиновники, мировые эксперты и представители бизнеса на протяжении последних лет ищут способы уменьшения использования пластика. Речь идет о разнообразных экологических альтернативах (пакеты из кукурузного крахмала, "растворимые" пакеты), запретах на использование пластиковых упаковок и т.д.

Экосознательная мода

Индустрия моды вносит весомый вклад в климатические изменения. Сегодня представители отрасли активно демонстрируют и воплощают свою позицию по защите окружающей среды. Молодые и всемирно известные бренды отказываются от меха, производят одежду из переработанных материалов, используют экологические красители и т.д.

Устойчивая мода / Фото GQ

Так, популярный глянец Elle стал первым изданием, которое перестанет продвигать мех в редакционных и рекламных материалах по всему миру. Компания заявила, что против жестокого обращения с животными, поэтому "меховой контент" на страницах журнала больше не приемлем.

Ранее от использования натурального меха в своих коллекциях отказались Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, DKNY, Jean Paul Gaultier и Alexander McQueen.

Интересное экорешение внедряет и американский бренд одежды Ralph Lauren. Так, покупателям предлагают самостоятельно покрасить поло в желаемый цвет прямо в магазине. Цель – сократить использование химикатов, воды и энергии.

Большую популярность приобретает обувь, пригодная к переработке. К примеру, бренд Allbirds выпускает "экологически чистые" кроссовки: подошва – из запатентованной пены низкой плотности, стельки – из шерсти мериноса, шнурки – из переработанных пластиковых бутылок.

В свою очередь, в ноябре Стелла Маккартни представила экспозицию "Будущее моды". Дизайнер продемонстрировала веганские футбольные бутсы, восстанавливаемый хлопок и экологически чистую вискозу.

В этом году украинский деним-бренд KSENIASCHNAIDER наградили международной премией Vegan Fashion Award 2021. Экосознательные дизайнеры получили награду PETA (организации, борющейся за права животных) в номинации "Лучший джинсовый стиль" за апсайкл-джинсы, изготовленные из текста. Заметим, бренд популярен и за пределами Украины, его вещи представлены более чем в 70 магазинах мира.

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Резюмируя

Бесспорно, чтобы уберечь человечество от экологической катастрофы, необходимо приложить большое количество усилий. Однако 2021 показал, что мы движемся в правильном направлении. Так, мировые лидеры переходят от слов к действиям, а люди осознают свое влияние на окружающую среду и пытаются улучшить ситуацию.